Кросовер-кабріолет був помічений під час тестів у Німеччині.

Кабріолет Volkswagen T-Roc буде доступнішою версією RR Evoque Cabrio, котрий так і не здобув собі широкої слави.

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Крос-купе T-Roc Cabrio за планом має з’явитись у 2020 році. Таким чином німецький виробник компенсуватиме нестачу у своїй модельній гамі кількох дводверних моделей, знятих з виробництва, включаючи Eos, Golf Cabriolet та Beatle.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio 2020 / Volkswagen

Компактний чотиримісний автомобіль на шпигунських фото видається не надто високим, та й кліренс міг би бути більшим, однак T-Roc замінить собою одразу кілька моделей, тож це від самого початку був компроміс якостей.



За попередніми данними кабріолет отримає не тільки знайомі, а й нові двигуни. До першої категорії відносяться дволітровий турбодизель з системою м’якого гібрида, півторалітровий TDI та бензиновий гібрид 1.5 TSI BlueMotion.

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