Якщо зможете "хакнути" Model 3 – вона ваша. Тренуватись можна на власній машині, при цьому не боячись втратити офіційну гарантію.

Tesla протягом п’яти років тісно співпрацює з так званими “хакерами у білих капелюхах”, аби зробити програмне забезпечення своїх автомобілів більш стійким до злому та надійнішим у роботі. Зараз компанія вирішила заохотити усіх, хто знайомий з програмуванням, до атаки на Model 3. Переможець отримає нову Model 3.

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Протягом останніх чотирьох років компанія Tesla підтримує програму винагородження за виявлення системних помилок, багів, недоліків і слабких місць у софті своїх автомобілів. Компанія віддала сотні тисяч доларів нагороди хакерам, які виявили вразливі місця в її системах. Минулого року розмір максимальної винагороди за звіт про помилку збільшився до $15 тисяч. При цьому, Tesla лояльно ставиться до втручання у софт у разі, якщо воно продиктоване міркуваннями “дослідження безпеки”.

У березні Tesla братиме участь у міжнародній конвенції Pwn2Own, яка відбудеться у Ванкувері. Під час виставки усім охочим буде запропоновано “викрасти” машину, використовуючи слабкі місця програми автомобіля. Тому, хто зможе це зробити, Tesla віддасть новеньку Model 3. Звісно, з виправленим системним недоліком.

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