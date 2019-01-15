Если сможете "хакнуть" Model 3 – она ваша. Тренироваться можно на собственной машине, при этом не боясь потерять официальную гарантию.

Tesla в течение пяти лет тесно сотрудничает с так называемыми "хакерами в белых шляпах", чтобы сделать программное обеспечение своих автомобилей более устойчивым к взлому и надежным в работе. Сейчас компания решила поощрить всех, кто знаком с программированием, к атаке на Model 3. Победитель получит новую Model 3.

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В течение последних четырех лет компания Tesla поддерживает программу вознаграждения за обнаружение системных ошибок, багов, недостатков и слабых мест в софте своих автомобилей. Компания отдала сотни тысяч долларов награды хакерам, обнаружившим уязвимые места в ее системах. В прошлом году размер максимального вознаграждения за отчет об ошибке увеличился до $ 15 тысяч. При этом, Tesla лояльно относится к вмешательству в софт в случае, если оно продиктовано соображениями "исследования безопасности".

В марте Tesla будет участвовать в международной конвенции Pwn2Own, которая состоится в Ванкувере. Во время выставки всем желающим будет предложено "похитить" машину, используя слабые места программы автомобиля. Тому, кто сможет это сделать, Tesla отдаст новенькую Model 3. Конечно, с исправленным системным недостатком.

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