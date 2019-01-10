И даже объяснил, как именно.

Маск написал в своем твиттере, что второе поколение Tesla Roadster будет способно летать точно так же, как DeLorean в фантастическом фильме "Назад в будущее".

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Сначала сообщение основателя Tesla имело достаточно расплывчатую формулировку: "Новый Roadster действительно будет делать что-то такое", – написал он рядом с анимированным изображением фантастического "ДеЛориана".

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

Под этим можно было бы понимать и поворотные колеса, необходимые машинам Tesla для передвижения скоростным "автомобильным метро" или яркую подсветку кузова, но в комментариях Илон Маск добавил больше конкретики.

Во-первых, он заявил, что это не шутка. Во-вторых, пояснил, что электрическое купе сможет подниматься в воздух с помощью холодных газовых двигателей ультравысокого давления SpaceX, установленных вместо двух задних сидений. Напоследок Маск добавил о том, что эти двигатели позволят родстеру ускоряться "на грани человеческих возможностей".

"Четверть мили за 8 секунд?", – попытался пошутить один из комментаторов. "Легко! По горизонтали или вертикали?", – осадил остряка Маск. Отметим, что Roadster должен получить мощные электромоторы, с которыми он сможет ускоряться до первой сотни за 1,9 секунды, а четверть мили (402 метра) проезжать за 8,8 секунды. Максималка обещана на уровне 400 км/ч. Запас хода – до 1000 км.

Напомним, Tesla Roadster второго поколения был представлен в сентябре 2018 года. Модель обозначена 2021 годом, поэтому поставки заказчикам обещаны на 2020 год. Интересно, что в свое время Маск обещал, что в Родстера будет десяток двигателей от SpaceX.

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