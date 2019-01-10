І навіть пояснив, як саме.

Маск написав у своєму твіттері, що друге покоління Tesla Roadster буде здатне літати точнісінько, як DeLorean у фантастичному фільмі “Назад у майбутнє”.

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Спочатку допис засновника Tesla мав досить розпливчате формулювання: “Новий Roadster справді робитиме щось таке”, – написав він поруч з анімованим зображенням фантастичного “Делоріана”.

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019



Під цим можна було б розуміти і поворотні колеса, необхідні машинам Tesla для пересування швидкісним “автомобільним метро” або ж яскраву підсвітку кузову, та у коментарях Ілон Маск додав більше конкретики.

По-перше, він заявив, що це не жарт. По-друге, пояснив, що електричне купе зможе здійматись у повітря за допомогою холодних газових двигунів ультрависокого тиску SpaceX, встановлених замість двох задніх сидінь. Наостанок Маск докинув про те, що ці двигуни дозволять родстеру прискорюватись “на межі людських можливостей”.

“Чверть милі за 8 секунд?”, – спробував пожартувати один з коментаторів. “Легко! По горизонталі чи вертикалі?”, – осадив дотепника Маск. Зазначимо, що Roadster повинен отримати потужні електромотори, з якими він зможе зможе прискорюватись до першої сотні за 1,9 секунди, а чверть милі (402 метри) проїжджатиме за 8,8 секунди. Максималка обіцяна на рівні 400 км/год. Запас ходу – до 1000 км.

Нагадаємо, Tesla Roadster другого покоління був представлений у вересні 2018 року. Модель позначена 2021 роком, тож поставки замовникам обіцяні на 2020 рік. Цікаво, що свого часу Маск обіцяв, що у Родстера буде десяток двигунів від SpaceX.

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