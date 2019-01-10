Роботу системи автономного управління Automatic Riding Assistant було продемонстровано на прикладі серійного байка R 1200 GS.

“Двоколісний” підрозділ баварського виробника – BMW Motorrad на виставці CES в Лас-Вегасі показав у дії робочий прототип Електронного Асистента для байкерів.

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Система Automatic Riding Assistant (ARA) була встановлена на серійний мотоцикл BMW R 1200 GS. На відео ми бачимо, як він без вершника сам кружляє майданчиком, вправно маневрує, віртуозно виконує “перекладку” з боку в бік та інші спеціальні прийоми.



Розробники кажуть, що мета системи ARA полягає у покращенні динаміки і швидкості реакції та підтримка райдера у складних ситуаціях. Хоча під час демонстрації байк робить усе це сам, передбачається, що система працюватиме виключно з живим пілотом і “руках на кермі”.

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