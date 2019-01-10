Технологія Valeo XtraVue Trailer дозволяє водіям автомобілів з причепами бачити "крізь" них.

На виставці CES 2019 французька компанія Valeo – один з провідник постачальників на конвеєри автовиробників, представила технологію XtraVue Trailer, котра допоможе зробити управління машинами з причепами значно безпечнішим.

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Нова технологія є розвитком системи XtraVue, представленої Valeo близько півроку тому. Та якщо базова технологія призначена для того, аби покращити умови водіння для власників легкового транспорту, то розробка під назвою XtraVue Trailer орієнтована на власників комерційної техніки та автомобілів з причепами.



XtraVue Trailer використовує камери, встановлені на задній частині автомобіля і причепа. Відео з камер складається в одну картинку, котра дозволяє побачити те, що ховається за межами поля огляду. Зображення виводиться на дисплей у кабіні.



За словами представників Valeo, маневри в таких умовах стануть безпечнішими і будуть давати повне уявлення водію про навколишнє середовище при маневруванні.

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