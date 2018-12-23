Вони надруковані на 3D-принтері з титану. Восьмипоршневі. Кожен супорт на 2 кг легший за алюмінієвий. І призначені для Bugatti Chiron.

Концерн Volkswagen Group показав на відео дуже гарячий тест перших в світі титанових гальмівних супортів, виготовлених методом пошарового наплавлення з титанового порошку.

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Восьмипоршневий блок гальмівного супорта, маса якого на два кілограми нижча, ні ж у алюмінієвої деталі, роздрукований на 3D-принтері Laser Zentrum Nord. На створення одного супорту принтеру потрібно 45 годин. За цей час чотири 400-ватних лазери “зварюють” між собою 2213 шарів титанового порошку, перетворюючи їх в одну деталь. Після цього супорт піддається термічній, хімічній та механічній обробці, після чого його стійкість до деформації перевищує майже усі відомі матеріали на планеті.

Розміри супорту вражають: 41х21х13,6 см у довжину, ширину і висоту. Маса моноблоку – усього 2,9 кілограми.

Уся ця вражаюча технологія використана з однією метою: забезпечити гіперкару Bugatti Chiron гальма екстра-класу. З місця до 100 кілометрів на годину Chiron розганяється за 2,5 секунди, розвиваючи максимальні 420 кілометрів на годину і щоб зупинити півтори тисячі коней, які продукує потужний 8-літровий W16 з чотирма турбінами, найкраші серійні гальма на ринку не в змозі. Рішення очевидне – гіперкару потрібні гіпергальма.

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