Они напечатаны на 3D-принтере из титана. Восьмипоршневые. Каждый суппорт на 2 кг легче алюминиевого. И предназначены для Bugatti Chiron.

Концерн Volkswagen Group показал на видео очень горячий тест первых в мире титановых тормозных суппортов, изготовленных методом послойного наплавления из титанового порошка.

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Восьмипоршневый блок тормозного суппорта, масса которого на два килограмма ниже, чем у алюминиевой детали, распечатан на 3D-принтере Laser Zentrum Nord. На создание одного суппорта принтеру требуется 45 часов. За это время четыре 400-ваттных лазеры “сваривают” между собой 2213 слоев титанового порошка, превращая их в одну деталь. После этого суппорт подвергается термической, химической и механической обработке, после чего его устойчивость к деформации превышает почти все известные материалы на планете.

Размеры суппорта впечатляют: 41х21х13,6 см в длину, ширину и высоту. Масса моноблока – всего 2,9 килограмма.

Вся эта впечатляющая технология использована с одной целью: обеспечить гиперкару Bugatti Chiron тормоза экстра-класса. С места до 100 километров в час Chiron разгоняется за 2,5 секунды, развивая максимальные 420 километров в час и остановить полторы тысячи лошадей, которые продуцирует мощный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, лучшие серийные тормоза на рынке не в состоянии. Решение очевидно – гиперкару нужны гипертормоза.

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