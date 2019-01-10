Технология Valeo XtraVue Trailer позволяет водителям автомобилей с прицепами видеть "сквозь" них.

На выставке CES 2019 французская компания Valeo – одна из ведущих поставщиков на конвейеры автопроизводителей, представила технологию XtraVue Trailer, которая поможет сделать управление машинами с прицепами значительно безопаснее.

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Новая технология является развитием системы XtraVue, представленной Valeo около полугода назад. Но если базовая технология предназначена для того, чтобы улучшить условия вождения для владельцев легкового транспорта, то разработка под названием XtraVue Trailer ориентирована на владельцев коммерческой техники и автомобилей с прицепами.

XtraVue Trailer использует камеры, установленные на задней части автомобиля и прицепа. Видео с камер складывается в одну картинку, которая позволяет увидеть то, что скрывается за пределами поля обзора. Изображение выводится на дисплей в кабине.

По словам представителей Valeo, маневры в таких условиях станут более безопасными и будут давать полное представление водителю об окружающей среде при маневрировании.

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