Специальные автоматические весовые комплексы будут установлены уже в 2019 году.

"Сколько бы мы не инвестировали в дорожную отрасль, без весового контроля они нелогичны и нецелесообразны, – говорит директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко. – Поэтому было принято решение внедрять систему автоматической проверки веса транспортных средств на ходу. В конце 2018 года мы подписали первый пилотный контракт с украинско-канадским совместным предприятием, которое установит на подъездах к Киеву системы проверки массы транспортного средства".

По словам Елены Криворучко, в дорожное полотно вшиваются специальные датчики, а над ними – камеры. Система определяет вес грузовика, камера фотографирует машину и лицо водителя и передает информацию в специальный офис. Датчики будут устанавливаться на тех участках дорог, которые невозможно обойти альтернативными путями.

Напомним, когда в Украине отремонтируют основные дороги.