Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает отстроить украинские дороги за пять лет.

По словам главы правительства качество украинских дорог стало лучше. "Я думаю, это заметили все водители, которые ездят по Украине", пишет он на своей странице в FB.

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"Каждый год мы реконструируем и строим все больше дорог. На 2019 год заложили в бюджет около 55 млрд грн на восстановление украинских дорог. На местные дороги выделяем 14,7 млрд грн. Планируем за 5 лет соединить все областные центры качественными трассами", – пишет Владимир Гройсман.