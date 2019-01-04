Украинский автодизайнер Роман Прядько создал концепт отечественного кроссовера. Модель он назвал "Вепрь".

По заявлению автора, на разработку концепта его вдохновило отсутствие в нашей стране авто такого класса.

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“Увидев однажды мощный внедорожник Вепрь, разработанный в 2000-х годах в Кременчуге, который был крупным по габаритам и предназначен больше для бездорожья, нежели для городов, мной была предпринята попытка создать похожий автомобиль для свободного перемещения по городу и мелкому бездорожью. Довольно вместительный, в меру агрессивный, стильный и компактный SUV”, – говорит украинский дизайнер.

Внешне это агрессивный и стильный кроссовер, который выделяется такими элементами экстерьера, как массивная, хищного вида решетка радиатора, гармонично сочетающаяся с угловатой светодиодною оптикой, плавные линии кузова, накладки на боковинах, парящая линия крыши, спортивный спойлер в паре с диффузорами в нижней части бампера и центральным расположением выхлопной трубы, стеклянная панорамная крыша, а также трехсекционная багажная дверь.

Кроссоверу было дано название VEPR, что символизирует мужество и неустрашимость дикого кабана, которого в Украине называют Вепрь. Именно его черты стали прообразом дизайна передка автомобиля, где отображается особое сходство с клыками. Стоит отметить, что предполагается несколько версий оформления экстерьера. Можно выбрать национальный стиль боковых накладок и двери багажного отделения, а также измененную форму передней оптики.

Внутри – элегантный и весьма комфортный автомобиль. Также как и экстерьер, он сочетает в себе прямые и плавные линии. Здесь чувствуется цель обеспечить максимальный комфорт и вкус стиля, в том числе посредством использования дорогих материалов. Предусмотрена также возможность выбора различных декоративных вставок в виде пластика под полированный алюминий, дерева, а также других цветовых решений.

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Предполагается, что автомобиль разработан на платформе от Nissan Murano - использование чужой платформы в теории позволяет удешевить производство. Расчетные габариты VEPR: 4720 x 1885 x 1720 мм, а конкурентные украинскому кроссоверу модели – Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe,Volkswagen Touareg.