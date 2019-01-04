Український автодизайнер Роман Прядько створив концепт вітчизняного кросовера. Модель він назвав "Вепр".

За заявою автора, на розробку концепту його надихнула відсутність в нашій країні авто такого класу.

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“Побачивши одного разу потужний позашляховик “Вепр”, розроблений в 2000-х роках в Кременчуці, який був великим за розмірами і призначений більше для бездоріжжя, ніж для міст, мною була зроблена спроба створити схожий автомобіль для вільного переміщення по місту і дрібному бездоріжжю. Досить місткий, в міру агресивний, стильний і компактний SUV", – говорить український дизайнер.

Зовні це агресивний і стильний кросовер, який виділяється такими елементами екстер'єру, як масивна, хижого вигляду решітка радіатора, що гармонійно поєднується з незграбною светодиодною оптикою, плавні лінії кузова, накладки на боковинах, ширяюча лінія даху, спортивний спойлер в парі з дифузорами в нижній частині бампера і центральним розташуванням вихлопної труби, скляний панорамний дах, а також трисекційні багажні двері.

Кросоверу було дано назву VEPR, що символізує мужність і безстрашність дикого кабана, якого в Україні називають вепром. Саме його риси стали прообразом дизайну переду автомобіля, де відображається особлива схожість з іклами. Варто відзначити, що передбачається кілька версій оформлення екстер'єру. Можна вибрати національний стиль бічних накладок і двері багажного відділення, а також змінену форму передньої оптики.

Всередині це елегантний і вельми комфортний автомобіль. Також як і екстер'єр, інтер'єр поєднує в собі прямі і плавні лінії. Тут відчувається мета забезпечити максимальний комфорт і смак стилю, зокрема за допомогою використання дорогих матеріалів. Передбачена також можливість вибору різних декоративних вставок у вигляді пластику під полірований алюміній, дерево, а також інших колірних рішень.

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Передбачається, що автомобіль розроблений на платформі від Nissan Murano – використання чужої платформи в теорії дозволяє здешевити виробництво. Розрахункові габарити VEPR: 4720 x 1885 x 1720 мм, а конкурентні українському кросоверу моделі – Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe,Volkswagen Touareg.