Діючого президента продовжити пільговий період розмитнення ще на 90 днів. Петицію з такою назвою днями зареєстрували на офіційному інтернет-представництві Президента України.

За перший місяць дії нового закону, за даними ДФС було розмитнено лише 11 тисяч автомобілів. Всього на території України за різними даними знаходиться від 500 тисяч до 2.7 млн. автомобілів з іноземною реєстрацією.

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“У зв’язку з великою кількістю бажаючих і повільною роботою митниць пропоную продовжити пільговий період розмитнення ще на 90 днів”, – йдеться у тексті звернення.

Наразі петиція набрала 17 голосів з 25000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.