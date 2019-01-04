Действующего президента просят продлить льготный период растаможки еще на 90 дней. Петицию с таким названием на днях зарегистрировали на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

За первый месяц действия нового закона по данным ГФС было растаможено только 11 тысяч автомобилей. Всего на территории Украины по разным данным находится от 500 тысяч до 2.7 млн автомобилей с иностранной регистрацией.

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"В связи с большим количеством желающих и медленной работой таможен предлагаю продолжить льготный период растаможки еще на 90 дней", – говорится в тексте обращения.

Сейчас петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых. К концу сбора подписей осталось 90 дней.