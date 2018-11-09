Стан українського автопрому продовжує погіршуватися. За попередніми даними, жовтневий випуск автотранспортних засобів в порівнянні з минулим роком зменшився на 22% до 736 од., повідомляє асоціація "Укравтопром".

Більше 86% цього обсягу забезпечив завод “Єврокар” – єдине на сьогодні підприємство, яке формує статистику легкового сегмента вітчизняного автопрому. При цьому, склавши за місяць 635 легкових автомобілів, “Єврокар” відстав від свого результату річної давності майже на 4 відсотки.

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В цілому, жовтневий випуск легкових автомобілів по відношенню до 2017 року впав на 24 відсотки. Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становило всього 12 одиниць, що рівно в 4 рази менше результату річної давності.

Позитивна динаміка в жовтні була зафіксована тільки в частині виробництва автобусів, яке зросло на 46%, до 89 шт.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 5830 од. автотранспортних засобів або на 12% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Легкових автомобілів – 5023 шт. (-11%);

Комерційних – 130 шт. (-67%);

Автобусів – 677 шт. (+13%).