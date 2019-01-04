Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє відбудувати українські дороги за п’ять років.

За словами глави уряду, якість українських доріг стала кращою. “Я думаю, це помітили всі водії, які їздять Україною”, – пише він на своїй сторінці у FB.

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“Кожного року ми реконструюємо та будуємо все більше доріг. На 2019 заклали у бюджет близько 55 млрд грн на відбудову українських шляхів. На місцеві дороги виділяємо 14,7 млрд грн. Плануємо за 5 років з’єднати всі обласні центри якісними трасами”, – пише Володимир Гройсман.