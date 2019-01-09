Спеціальні автоматичні вагові комплекси будуть встановлені вже в 2019 році.

"Скільки б ми не інвестували в дорожню галузь, без вагового контролю вони нелогічні та недоцільно, - говорить директор ДП "Укрдорінвест" Олена Криворучко. – Тому було прийнято рішення впроваджувати систему автоматичної перевірки ваги транспортних засобів на ходу. В кінці 2018 року ми підписали перший пілотний контракт з українсько-канадським спільним підприємством, яке встановить на під’їздах до Києва системи перевірки маси транспортного засобу".

За словами Олени Криворучко, в дорожнє полотно вшиваються спеціальні датчики, а над ними – камери. Система визначає вагу вантажівки, камера фотографує машину та обличчя водія та передає інформацію в спеціальний офіс. Датчики будуть встановлюватись на тих ділянках доріг, які неможливо оминути альтернативними шляхами.

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