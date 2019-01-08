Концепт оснащений чотирма колесами, однак здатен пересуватись як чотирилапа істота.

Цікаву концепцію транспортного засобу представила компанія Hyundai на шоу CES 2019: безпілотник Elevate здатен діставатись у абсолютно непрохідні для іншої наземної техніки місця, використовуючи чотири механічні “кінцівки”, які дозволяють йому навіть залазити на стіну!

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За задумом аварійно-рятувальний модуль можна використовувати для виконання найрізноманітніших задач. Від служби у таксі до рятувальних операцій у горах та під час природних чи техногенних катастроф.

Фото: Hyundai Elevate / Hyundai

Творці Hyundai Elevate називають модуль Ultimate Mobility Vehicle (UMV) – високомобільних транспортних засобів. Особливістю тнранспорту є здатність піднімати кузов над землею за потреби і механічні “ноги”, котрі здатні крокувати.

В основі Elevate лежить модуль-трансформер, на який, залежно від потреб, встановлюється певний тип кабіни. Роботизовані складні “ноги” безпілотника мають п'ять ступенів свободи, кожна обладнана власним електромотором, вмонтованим у колесо. Завдяки цьому Elevate здатний їздити як звичайний автомобіль, або пересуватись подібно чотирилапій тварині, рухаючись при цьому в будь-якому напрямку.



Окрім “чотирилапого безпілотника”, Hyundai покаже на CES концепцію інтер'єру автомобіля з четвертим або п'ятим рівнем автономності. Буде продемонстрована робота цифрових вікон-моніторів, а також система розпізнання жестів і емоцій.

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