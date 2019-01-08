Концепт оснащен четырьмя колесами, однако способен передвигаться как четырехлапое существо.

Интересную концепцию транспортного средства представила компания Hyundai на шоу CES 2019: беспилотник Elevate способен добираться в абсолютно непроходимые для другой наземной техники места, используя четыре механические "конечности", которые позволяют ему даже залезать на стену!

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По замыслу аварийно-спасательный модуль можно использовать для выполнения самых разнообразных задач. От службы в такси до спасательных операций в горах и во время природных или техногенных катастроф.

Фото: Hyundai Elevate / Hyundai

Создатели Hyundai Elevate называют модуль Ultimate Mobility Vehicle (UMV) – высокомобильным транспортным средством. Особенностью транспорта является способность поднимать кузов над землей при необходимости и механические "ноги", которые способны шагать.

В основе Elevate лежит модуль-трансформер, на который, в зависимости от потребностей, устанавливается определенный тип кабины. Роботизированные складываемые "ноги" беспилотника имеют пять степеней свободы, каждая оборудована собственным электромотором, встроенным в колесо. Благодаря этому Elevate способен ездить как обычный автомобиль, или передвигаться подобно четвероногим животным, двигаясь при этом в любом направлении.

Кроме "четвероногого беспилотника", Hyundai покажет на CES концепцию интерьера автомобиля с четвертым или пятым уровнем автономности. Будет продемонстрирована работа цифровых окон-мониторов, а также система распознавания жестов и эмоций.

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