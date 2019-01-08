Цена за базовую версию новинки в США меньше 30 тысяч долларов.

Больше пяти лет прошло с тех пор, как легендарная мотоциклетная марка представила концепт электрического мотоцикла. Шло немало дискуссий о том, станет ли он серийным. Теперь их можно закрывать, так как первая электрическая модель Harley-Davidson дебютировала в виде конвейерной модели на выставке CES.

Также интересно: Склад 25-летних BMW без пробега найден в Болгарии

Выставка электроники оказалась крайне богатой на премьеры колесной техники. Многие автопроизводители привезли в Лас-Вегас свои новинки, в числе которых и компания Mercedes, решившая представить здесь новое поколение CLA. И действительно уникальная вещь среди технологических экспозиций – первый серийный электрический мотоцикл Harley-Davidson в истории марки – LiveWire.

Производство новинки стартует в 2019 году. Уже открыт прием заказов на LiveWire, объявлена и цена – базовая версия стоит $29 799. Зарезервировать свой электрический “Харлей” можно на официальном сайте марки hd.com/livewire. Поставки мотоциклов покупателям начнутся осенью 2019 года.

Фото: электрический байк 2020 Harley-Davidson LiveWire / Harley-Davidson

Хотя производственные планы и сроки поставки были объявлены, Harley крайне скупо раскрыла технические подробности долгожданной новинки. Пока нет сведений о том, каков вес мотоцикла или емкость тяговой батареи. Но все же самые важные характеристики известны. LiveWire будет иметь бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая будет обеспечивать байку ускорение до первой сотни менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость превышает 180 км/час.

На одном заряде батареи электробайк способен преодолевать свыше 180 км, двигаясь со скоростью около 100 км/час. Восстановить заряд аккумулятора можно за 40 минут (от 0 до 80%) с помощью скоростной зарядной станции.

2020 LiveWire Harley-Davidson оборудован полноцветным TFT-дисплеем приборов, который можно интегрировать со смартфоном райдера (для Bluetooth музыки и навигации на экране), или с бортовым модулем Panasonic, что обеспечивает данным телеметрии.

Специальное приложение для смартфона Harley Connect Service призвано помогать пользоваться инновационной техникой. Оно помогает контролировать сервисный статус байка, показывает заряд батареи и отслеживает транспорт в случае угона.

Электродвигатель и силовая электроника LiveWire имеют жидкостное охлаждение, тогда как батарея частично охлаждается воздухом, благодаря “ребрам” на его массивном алюминиевом корпусе.

Также интересно: Восставшие из забвения: шесть возрожденных марок автомобилей ХХІ века