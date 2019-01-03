Впрочем, по нынешним законам, им не стать "евробляхами" в Украине.

На заброшенном складе города Благоевград на юго-западе Болгарии найдено 11 автомобилей BMW 5 серии (модель E34). Несмотря на возраст (25 лет), эти автомобили никогда не ездили. Накрыты чехлами, салоны в полиэтиленовой пленке – все говорит, что машины были полностью новыми.

Всего на складе стоит 10 седанов и один универсал 1994 года изготовления. Большинство 520s, а также еще несколько более мощных 525s. Скорее всего, машины были приобретены для прокатной конторы, однако так и не были запущены в работу.

Говорят, что вскоре пройдет аукцион по продаже этих авто, где за каждое из этих БМВ хотят выручить минимум по 15 тысяч евро. Впрочем, в Болгарии они не останутся, ведь здесь действует экологическая норма Евро 6, которой они не соответствуют. Тогда может их купят украинцы? Правда, за такие деньги можно пригнать и более "свежие" машины.

Напомним, какими были забытые модификации "Таврии".