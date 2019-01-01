Последняя из оригинальных украинских машин – "Таврия" - продержалась на конвейере 18 лет и еще 4 года выпускались ее модификации. Но все эти годы завод баловал публику малотиражными модификациями. Мы вспомнили, какими были версии ЗАЗ-1102.

“Таврии” не повезло со временем: ей довелось родиться и жить (1988 – 2007 гг.) в эпоху перемен, и только поэтому она не стала истинно народным автомобилем. И тем не менее, машина была довольно массовой и имела несколько вариантов кузова – хэтчбек, лифтбек, универсал. И как положено популярной машине, время от времени производитель баловал потребителя совсем уж экзотическими версиями.

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Таврия-кабриолет

Идея открытой версии для массовой демократичной модели в свое время была достаточно популярна во всем мире. И в начале 1990-х придворное “зазовское” ателье НТЦ “ЗАЗ-Автотехника” подготовило проект “Таврии” без крыши. На самом деле модель ЗАЗ-110260 не кабриолет, а ландо – передняя часть крыши у нее оставалась жесткой.

“Таврия ландо” (мягкая задняя часть крыши) продавалась в Греции в начале 1990-х. В Украине сохранился один из заводских прототипов

В “Запорожье” было изготовлено три экземпляра этого автомобиля, один из которых уцелел и неожиданно был представлен публике на выставке OldCarLand-2017 в Киеве.

Интересно, что не получившая развития модель позднее передала свой индекс 110260 двухместному хэтчбеку с глухими задними окнами и глубокой выпуклой крышкой багажника. А в 1992 г. “Таврия ландо” все-таки была растиражирована небольшой серией – один из дилеров ЗАЗа в Греции (г. Салоники) перестраивал стандартные хэтчбеки в машины с открытым верхом – своими силами, но по “зазовскому” проекту (на фото).

Таврия-электромобиль

“Таврия” с электроприводом образца 1991-1994 гг. называлась ЗАЗ-1109 и оказалась вполне удачной моделью – благодаря высокоэффективному преобразователю энергии и микропроцессорному управлению украинского (!) производства.

Электромобиль на базе “Таврии” был вполне ожидаем: легкий, недорогой и вполне современный кузов комплектовали доступными свинцово-кислотными батареями. “Таврия Электро” продавалась в Европе.

Электромобиль получился доступным по цене – порядка $8000 за счет простого легкого кузова и недорогой свинцово-кислотной батареи, стоимость которой составляла около $2000. Подзаряжался электромобиль от обычной домашней розетки. “Таврия Электро” поставлялась на экспорт, партии в несколько тысяч экземпляров отправлялись в Швейцарию, поступали заказы из Германии.

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Таврия-пикап

По-настоящему массовому пикапу ЗАЗ-11055 (1993 – 2011 гг.) предшествовали интересные и малотиражные версии ЗАЗ-1305 и ЗАЗ-1306. Вторая получила большее распространение, это был более суровый вариант с полурамой под грузовой платформой и мощной рессорной подвеской задней оси. По сути 1306 – это шасси, на которой монтировали легкие грузовые платформы, фургоны, изотермические будки и пр.

На базе полурамного шасси ЗАЗ-1306 с удлиненной базой в свое время строили пикапы и развозные фургончики.

Разработала автомобиль все та же придворная студия – НТТЦ “ЗАЗ-Автотехника” еще в 1990 г. Эти же ребята, кстати, сделали еще один интересный грузовичок на базе “Таврии” ЗАЗ-1306: с короткой платформой и четырехместной кабиной double cab. Как минимум одна из таких ”Таврий” дожила до наших дней и периодически появляется на публике.



Таврия-самосвал

Да, представьте себе – такие тоже были, причем выпускались хоть мелкими, но сериями. Строго говоря, это все то же пикаповское шасси 1306 с полурамой, на которую небольшая фирма Nysa Motor Italy монтировала самосвальный кузов.

Как это часто бывало, суперэкзотические модели отечественных машин строили иностранцы. В Италии на шасси ЗАЗ-1306 делали самосвал.

Самое невероятное здесь то, что фирма была итальянской (не путать с польской Nysa, хотя не исключено, что у них общие корни). Она специализировалась на поставках строительного оборудования и в 2009 г. продвигала в Италии “Таврию”-самосвал грузоподъемностью 700 кг под брендом Nysa 2477. Некоторые из машин живы и сегодня.

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”Таврия” плюс “восьмерка”

Первыми, кому пришло в голову поставить под капот “Таврии” тольяттинский двигатель, были не обезбашенные тюнеры с киевских окраин, а штатные конструкторы “АвтоЗАЗа”. В 1994 г. Мелитопольский моторный завод лихорадило из-за множества проблем и сборочный конвейер ЗАЗа буквально простаивал без моторов. Выручили коллеги из Тольятти, откуда в Запорожье привезли пять тысяч 1,3-литровых силовых агрегатов ВАЗ-2108 в комплекте с 4-х и 5-ступенчатыми (до 500 штук) коробками передач.

Тольяттинский двигатель ВАЗ-2108 ставили на “Таврию” ЗАЗ-1122 прямо на заводе – из-за проблем с поставками родных мелитопольских моторов. Машина получилась быстрой, но запаска переехала в багажник

После небольшой адаптации кузова такой свап признали удачным и модель назвали ЗАЗ-1122. Машина стала мощнее на 12 лошадей (64 л.с.), реализовать которые со стандартной подвеской и тормозами было невозможно. А вот прирост крутящего момента на 17 Нм (95 Нм) оказался кстати – такая “Таврия” разгонялась очень живо.

“Таврия” плюс Fiat

По той же причине что и ВАЗ, и в том же 1994 – 1995 гг. под капот “Таврии” попал двигатель от Fiat. Этот 0,9-литровый моторчик с итальянским индексом “903 сс” был очень распространен на туринских микролитражках начиная с 1964 года вплоть до начала 2000-х. Он хотя и отличается архаичной конструкцией с нижним распредвалом и с толкателями клапанов (как у “Запорожца”), но работал ровнее, чем родной МеМЗ-245, и потреблял совсем мало топлива.

Древний моторчик 903 сс от Fiat 600 проекта 1955 г. на “Таврию” ЗАЗ-1140 тоже ставили из-за дефицита МеМЗ-245. “Итальянец” был слабым, но надежным

Конечно, из-за на 5 л.с. меньшей мощности (45 л.с.) и на 12 Нм меньшего крутящего момента (67 Нм) наш ЗАЗ-1140 демонстрировал худшую динамику. Но на фоне низкого качества “зазовской” продукции в середине 1990-х одним из ключевых факторов была высокая надежность итальянского мотора. Со временем из-за отсутствия запчастей эти моторы владельцы массово заменяли на родные “таврические”.

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