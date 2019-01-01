Остання з оригінальних українських машин – "Таврія" - протрималася на конвеєрі 18 років і ще 4 роки випускалися її модифікації. Але всі ці роки завод балував публіку малотиражними модифікаціями. Ми згадали, якими були версії ЗАЗ-1102.

"Таврії" не пощастило з часом: їй довелося народитися і жити (1988 – 2007 рр.) в епоху змін, і тільки тому вона не стала істинно народним автомобілем. І тим не менше, машина була досить масовою і мала кілька варіантів кузова – хетчбек, ліфтбек, універсал. Окрым того, час від часу виробник балував споживача зовсім вже екзотичними версіями.

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Таврія – кабріолет

Ідея відкритої версії для масової демократичної моделі свого часу була досить популярна у всьому світі. І на початку 1990-х придворне "зазівське" ательє НТЦ "ЗАЗ-Автотехніка" підготувало проект "Таврії" без даху. Насправді модель ЗАЗ-110260 не кабріолет, а ландо – передня частина даху у неї залишалася жорсткою.

"Таврія ландо" (м'яка задня частина даху) продавалася в Греції на початку 1990-х. В Україні зберігся один із заводських прототипів

В Запоріжжі було виготовлено три екземпляри цього автомобіля, один з яких уцілів і несподівано був представлений публіці на виставці OldCarLand-2017 Києві.

Цікаво, що не отримавши розвитку, модель пізніше передала свій індекс 110260 двомісному хетчбеку з глухими задніми вікнами і глибокою опуклою кришкою багажника.

А в 1992 р. "Таврія ландо" все-таки була розтиражована невеликою серією – один з дилерів ЗАЗу в Греції (м. Салоніки) перебудовував стандартні хетчбеки в машини з відкритим верхом – своїми силами, але по "зазівському" проекту (на фото) .

Таврія-електромобіль

"Таврія" з електроприводом зразка 1991-1994 рр. називалася ЗАЗ-1109 і виявилася цілком вдалою моделлю – завдяки високоефективному перетворювачу енергії і мікропроцесорній системі управління українського (!) виробництва.

Електромобіль на базі "Таврії" був цілком очікуваним: легкий, недорогий і сучасний кузов комплектували доступними свинцево-кислотними батареями. "Таврія Електро" продавалася в Європі.

Електромобіль вийшов доступним за ціною – близько $8000 за рахунок простого легкого кузова і недорогій свинцево-кислотній батареї, вартість якої становила близько $2000.

Підзаряджався електромобіль від звичайної домашньої розетки. "Таврія Електро" поставлялася на експорт, партії в кілька тисяч примірників відправлялися до Швейцарії, надходили замовлення з Німеччини.

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Таврія-пікап

По-справжньому масовому пікапу ЗАЗ-11055 (1993 – 2011 рр.) передували цікаві та малотиражні версії ЗАЗ-1305 і ЗАЗ-1306.

Друга отримала більше поширення, це був більш суворий варіант з напіврамою під вантажною платформою і потужною ресорною підвіскою задньої осі. По суті 1306 – це шасі, на якій монтували легкі вантажні платформи, фургони, ізотермічні будки тощо.

На базі напіврамного шасі ЗАЗ-1306 з подовженою базою свого часу будували пікапи і розвізні фургончики.

Розробила автомобіль все та ж придворна студія – НТТЦ "ЗАЗ-Автотехніка" ще в 1990 р. Ці ж хлопці, до речі, зробили ще одну цікаву вантажівку на базі "Таврії" ЗАЗ-1306: з короткою платформою і чотиримісною кабіною double cab. Як мінімум одна з таких "Таврій" дожила до наших днів і періодично з'являється на публіці.

Таврія-самоскид

Так, уявіть собі – такі теж були, причому випускалися хоч дрібними, але серіями. Строго кажучи, це все те ж пікаповське шасі 1306 з напіврамою, на яку невелика фірма Nysa Motor Italy монтувала самоскидний кузов.

Як це часто бувало, суперекзотичні моделі вітчизняних машин будували іноземці. В Італії на шасі ЗАЗ-1306 робили самоскид

Найнеймовірніше тут те, що фірма була італійською (не плутати з польською Nysa, хоча не виключено, що у них спільне коріння). Вона спеціалізувалася на поставках будівельного обладнання і в 2009 р. просувала в Італії "Таврію"-самоскид вантажопідйомністю 700 кг під брендом Nysa 2477. Деякі з машин живі і сьогодні.

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"Таврія" плюс "вісімка"

Першими, кому спало на думку поставити під капот "Таврії" толяттінскій двигун, були не безбашенні тюнери з київських околиць, а штатні конструктори "АвтоЗАЗу".

В 1994 р. Мелітопольський моторний завод лихоманило через безліч проблем і складальний конвеєр ЗАЗу буквально простоював без моторів. Виручили колеги з Тольятті, звідки в Запоріжжя привезли п'ять тисяч 1,3-літрових силових агрегатів ВАЗ-2108 в комплекті з 4-х і 5-ступінчастою (до 500 штук) коробками передач.

Тольяттінський двигун ВАЗ-2108 ставили на "Таврію" ЗАЗ-1122 просто на заводі – через проблеми з поставками рідних мелітопольських моторів. Машина вийшла швидкою, але запаска переїхала в багажник

Після невеликої адаптації кузова такий проект визнали вдалим і модель назвали ЗАЗ-1122. Машина стала потужніше на 12 коней (64 к.с.), реалізувати які зі стандартною підвіскою і гальмами було неможливо. А ось приріст крутного моменту на 17 Нм (95 Нм) виявився до речі – розганялася така "Таврія" дуже жваво.

"Таврія" плюс Fiat

З тієї ж причини що і ВАЗ, і в тих же 1994 – 1995 рр. під капот "Таврії" потрапив двигун від Fiat. Цей 0,9-літровий моторчик з італійським індексом "903 сс" був дуже поширений на туринских мікролітражках починаючи з 1964 року аж до початку 2000-х. Він хоча і відрізняється архаїчною конструкцією з нижнім розпредвалом і з довгими штовхачами клапанів (як у "Запорожця"), але працював рівніше, ніж рідний МеМЗ-245, і споживав геть мало палива.

Древній моторчик 903 сс від Fiat 600 проекту 1955 р. на "Таврію" ЗАЗ-1140 теж ставили через дефіцит МеМЗ-245. "Італієць" був слабким, але цілком надійним

Звичайно, через на 5 к.с. меншу потужність (45 к.с.) і на 12 Нм менший крутний момент (67 Нм) наш ЗАЗ-1140 демонстрував гіршу динаміку. Але на тлі низької якості "зазовської" продукції в середині 1990-х одним з ключових чинників була висока надійність італійського мотора. Згодом через відсутність запчастин ці агрегати власники масово замінювали на рідні "таврійські".

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