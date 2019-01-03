Втім, за нинішніми законами, їм не стати "євробляхами" в Україні.

На закинутому складу міста Благоєвград на південному заході Болгарії знайдено 11 автомобілів BMW 5 серії (модель E34). Незважаючи на вік (25 років), ці автомобілі ніколи не їздили. Накриті чохлами, салони в поліетиленовій плівці – все говорить, що машини були повністю нові.

Всього на складі стоїть 10 седанів та один універсал 1994 року виготовлення. Більшість з них 520s, а також є ще кілька більш потужних 525s. Швидше за все, машини були придбані для прокатної контори, однак так і не були запущені в роботу.

Говорять, що незабаром пройде аукціон з продажу цих авто, де за кожне з цих БМВ хочуть виручити щонайменше по 15 тисяч євро. Втім, в Болгарії вони не залишаться, адже тут діє екологічна норма Євро 6, якій вони не відповідають. Тоді може їх куплять українці? Щоправда, за такі гроші можна пригнати і більш "свіжі" машини.

Нагадаємо, якими були забуті модифікації "Таврії".