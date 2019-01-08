Ціна за базову версію новинки у США менша 30 тисяч доларів.

Більше п’яти років минуло відтоді, як легендарна мотоциклетна марка представила концепт електричного мотоцикла. Точилось чимало дискусій про те, чи стане він серійним. Тепер їх можна закривати, адже перша електрична модель Harley-Davidson дебютувала у вигляді конвеєрної моделі на виставці CES.

Також цікаво: Склад 25-річних BMW без пробігу знайдено в Болгарії

Цьогорічна виставка електроніки виявилась вкрай багатою на прем’єри колісної техніки. Чимало автовиробників привезли у Лас-Вегас свої новинки, у числі котрих і компанія Mercedes, котра вирішила представити тут нове покоління CLA. Та справді унікальна річ серед технологічних експозицій – перший серійний електричний мотоцикл Harley-Davidson в історії марки – LiveWire.

Виробництво новинки стартує у 2019 році. Вже відкрито прийом замовлень на LiveWire, оголошено й ціну – базова версія коштує $29 799. Зарезервувати свій електричн6ий “Харлей” можна на офіційному сайті марки hd.com/livewire. Поставки мотоциклів покупцям розпочнуться восени 2019 року.

Фото: електричний байк 2020 Harley-Davidson LiveWire / Harley-Davidson

Хоча виробничі плани та терміни поставки були оголошені, Harley вкрай скупо розкрила технічні подробиці довгоочікуваної новинки. Наразі немає відомостей про те, яка вага мотоцикла чи ємність його тягової батареї. Та все ж найважливіші характеристики відомі. LiveWire матиме безступінчату автоматичну трансмісію, котра забезпечуватиме байку прискорення до першої сотні менш ніж за 3,5 секунди, максимальна швидкість перевищує 180 км/год.

На одному заряді батареї електробайк здатен долати понад 180 км, рухаючись зі швидкістю близько 100 км/год. Відновити заряд акумулятора можна за 40 хвилин, (від 0 до 80%) за допомогою швидкісної зарядної станції.



2020 LiveWire Harley-Davidson обладнано повнокольоровим TFT-дисплеєм приладів, котрий можна інтегрувати зі смартфоном райдера (для Bluetooth музики і навігації на екрані), або з бортовим модулем Panasonic, що забезпечує данними телеметрії.

Спеціальний додаток для смартфона Harley Connect Service покликаний допомагати користуватись інноваційною технікою. Він допомагає контролювати сервісний статус байка, показує заряд батареї та відстежує двоколісник у разі викрадення.

Електродвигун та силова електроніка LiveWire мають рідинне охолодження, тоді як батарея частково охолоджується повітрям, завдяки “ребрам” на його масивному алюмінієвому корпусі.

Також цікаво: Повсталі з забуття: шість відроджених марок автомобілів ХХІ століття