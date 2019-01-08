От кандидатов требуют высшее образование и знание ПДД, но опыт работы не обязателен. Зарплату обещают в районе 350 долларов.
В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявлен конкурс на должности инспекторов по парковке Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов.
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Согласно объявлению департамента на странице в Facebook, город ищет ответственных людей, которым небезразлично будущее и развитие транспортной инфраструктуры Киева.
Требования к кандидатам выдвигаются следующие:
- высшее образование с уровнем младшего бакалавра или бакалавра, опыт работы необязателен;
- знание правил дорожного движения;
- свободное владение государственным языком.
- Кандидатам обещают официальное трудоустройство после прохождения конкурса, зарплату от 10 тыс. грн, ежегодный рост заработной платы от выслуги лет, соцпакет и карьерный рост.
В функциональные обязанности новых парковщиков будут входить:
- инспектирование улиц и выявление нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств;
- фиксация нарушений правил остановки, стоянки, парковки, в том числе неуплаты услуг парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи);
- установление лица, ответственного за нарушение правил парковки;
- вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки;
- размещение на лобовом стекле транспортного средства копии постановления по делу об административном правонарушении или сообщения о привлечении к административной ответственности;
- внесение информации об административных правонарушениях и вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Напомним, что в Киеве за неправильную парковку дарили деньги.