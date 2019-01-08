От кандидатов требуют высшее образование и знание ПДД, но опыт работы не обязателен. Зарплату обещают в районе 350 долларов.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объявлен конкурс на должности инспекторов по парковке Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов.

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Согласно объявлению департамента на странице в Facebook, город ищет ответственных людей, которым небезразлично будущее и развитие транспортной инфраструктуры Киева.

Требования к кандидатам выдвигаются следующие:

высшее образование с уровнем младшего бакалавра или бакалавра, опыт работы необязателен;

знание правил дорожного движения;

свободное владение государственным языком.

Кандидатам обещают официальное трудоустройство после прохождения конкурса, зарплату от 10 тыс. грн, ежегодный рост заработной платы от выслуги лет, соцпакет и карьерный рост.

В функциональные обязанности новых парковщиков будут входить:

инспектирование улиц и выявление нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств;

фиксация нарушений правил остановки, стоянки, парковки, в том числе неуплаты услуг парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи);

установление лица, ответственного за нарушение правил парковки;

вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки;

размещение на лобовом стекле транспортного средства копии постановления по делу об административном правонарушении или сообщения о привлечении к административной ответственности;

внесение информации об административных правонарушениях и вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Киеве за неправильную парковку дарили деньги.