Водитель не говорит ни на украинском, ни на русском.

В соцсети Фейсбук активно обсуждают водителей киевских такси из стран юго-восточной Азии и Африки. Так, инспектор по инвестициям UNFAO Андрей Ярмак поделился впечатлением относительно вызова такси Uber в столичный аэропорт Борисполь. По его словам, в прошлом году он прилетел в Киев, заказал такси в аэропорт, и на вызов приехал таксист-индус, который не говорил ни на украинском, ни на русском. Водитель просил общаться на английском. В разговоре оказалось, что таксист с юга Индии. Его машина была на "евробляхах", а внутри обильно увешана украшениями, как любят в Индии.

В комментариях к этому посту пользователи пишут, что тоже ездили с этим таксистом в Киеве, а кто-то встречал водителя из Марокко, который учился в Киеве и таким образом зарабатывал себе на жизнь.

Следовательно, в Украину начинают приезжать эмигранты из Азии и Африки. Работа в такси для них – одна из самых доступных, ведь во многих развитых странах мира выходцы из этих стран составляют основную массу водителей такси.

Напомним, что такси в Киеве откажется от "Ланосов".