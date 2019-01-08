Водій не говорить ні українською, ні російською.

В соцмережі Фейсбук активно обговорюють водіїв київських таксі з країн південно-східної Азії та Африки. Так, інспектор з інвестицій UNFAO Андрій Ярмак поділився враженням щодо виклику таксі Uber в столичний аеропорт Бориспіль. За його словами, минулого року він прилетів в Київ, замовив таксі в аеропорт, і на виклик приїхав таксист-індус, який не говорив ні українською, ані російською. Водій просив спілкуватися англійською. В розмові виявилося, що таксист з півдня Індії. Його машина булла на "євробляхах", а всередині розцяцькована, як полюбляють в Індії.

В коментарях до цього посту користувачі пишуть, що теж їздили з цим таксистом в Києві, а хтось зустрічав водія з Марокко, який вчився в Києві та таким чином заробляв собі на життя.

Таким чином, в Україну починають приїжджати емігранти з Азії та Африки. Робота в таксі для них - одна з найдоступніших, адже в багатьох розвинутих країнах світі вихідці з цих країн становлять основну масу водіїв таксі.

Нагадаємо, що таксі в Києві відмовиться від "Ланосів".