Поки що – одна з найбільших служб таксі Uklon. Натомість авто на єврономерах та "китайці" залишаються.

С початку 2019 року один з найбільших в Україні служб таксі Uklon відключить від сервісу автомобілі Daewoo Lanos, Matiz та Nexia. Про це в інтерв’ю повідомив співвласник та операційний директор Uklon Сергій Смусь. А от китайські бренди та автомобілі на єврономерах відключати не збираються.

Смузь повідомив, що зараз до сервісу підлючено 250 "Ланосів". Щодо інших автомобілів, то компанія оцінює можливість співпраці з їх власниками залежно від технічного стану. Якщо автомобіль у нормальному стані, йому можуть дозворлити перевозити пасажирів у службі Uklon.

Наприклад, зараз в "Уклоні" близько 8% автомобілях на єврономерах. Однак питання про їх відключення постане тільки після того, коли держава заборонить їх експлуатацію.

Нагадаємо, що ЗАЗ вже давно відмовився від виробництва "Ланоса".