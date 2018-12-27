Пока что – одна из крупнейших служб такси Uklon. Зато авто на еврономерах и "китайцы" остаются.

С начала 2019 года одна из крупнейших в Украине служб такси Uklon отключит от сервиса автомобили Daewoo Lanos, Matiz и Nexia. Об этом в интервью сообщил совладелец и операционный директор Uklon Сергей Смусь. А вот китайские бренды и автомобили на еврономерах отключать не собираются.

Смузь сообщил, что сейчас к сервису подлючено 250 "Ланосов". Относительно других автомобилей, то компания оценивает возможность сотрудничества с их владельцами в зависимости от технического состояния. Если автомобиль в нормальном состоянии, ему могут разрешить перевозить пассажиров в службе Uklon.

Например, сейчас в "уклоне" около 8% автомобилей на еврономерах. Однако вопрос об их отключении встанет только после того, когда государство запретит их эксплуатацию.

Напомним, что ЗАЗ уже давно отказался от производства "Ланоса".