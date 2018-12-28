Активісти руху "Зупини Лося" провели передноворічний експеримент: тим, хто залишав машину на смузі для громадського транспорту, давали гроші на парковку. Дивіться, що з цього вийшло.

Святковий експеримент проходив на вулиці Антоновича в Києві — тут є великий паркінг Мегамаркету, а поруч ще й підземний паркінг ТЦ Олімпійський.

Але водії все одно залишають свої авто на смузі маршрутного транспорту. Можливо, вони витратили всі гроші на машину, і тепер їм не вистачає на парковку? Активісти "Зупини Лося" знайшли вихід — запропонували... оплатити їхню парковку. Дивіться, що з цього вийшло.

Нагадаємо, що на парковках АЗС встановлять зарядки для електромобілів.