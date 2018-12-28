Активисты движения "Зупини Лося" провели предновогодний эксперимент: тем, кто оставлял машину на полосе для общественного транспорта, давали деньги на парковку. Смотрите, что из этого получилось.

Праздничный эксперимент проходил на улице Антоновича в Киеве — здесь есть большой паркинг “Мегамаркета”, а рядом еще и подземный паркинг ТЦ “Олимпийский”.

Но водители все равно оставляют свои авто на полосе маршрутного транспорта. Возможно, они потратили все деньги на машину, и теперь им не хватает на парковку? Активисты "Зупини Лося" нашли выход – предложили... оплатить их парковку. Смотрите, что из этого получилось.

Напомним, что на парковках АЗС установят зарядки для электромобилей.