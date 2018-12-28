Украинские чиновники продолжают мечтать о будущем. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказывает нашим соотечественникам о Hyperloóp, а Лев Парцхаладзе считает нужным обязать всех, кто строит парковки, оборудовать определенное количество мест электрозарядками.

На самом деле, необходимость оборудования парковок зарядками рынок может регулировать самостоятельно. Количество электромобилей неуклонно растет, и это требует определенных изменений в инфраструктуре. Но чиновники создают приказы и нормы, которые и без их регламентирования будут выполняться, потому что в них действительно есть необходимость.

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В разработанных изменениях в ГСН В. 2.3.-15: 2007 “Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей” содержится норма об обязательном обустройстве электрическими зарядными устройствами не менее 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках.

“Илон Маск анонсировал появление в Украине скоростных електрозарядок Tesla Supercharger для электромобилей уже в 2019 году. Думаю, что в следующие годы количество электромашин возрастет в разы. И во всем мире, и в Украине тоже. Поэтому сейчас мы уже прописали в изменениях в ГСН относительно автостоянок норму обязательной установки электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы. Наша идея – чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками”, – отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что в течение ближайших лет количество электрокаров будет расти в геометрической прогрессии, поэтому надо думать на опережение и создавать надлежащие условия уже сейчас. За прошлый год, например, в Европе количество электрокаров выросло более чем на 50%.

Изменения в ГСН разрабатывались специалистами ПАО “Киевзнииэп”, уже утверждены и вступят в силу ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.