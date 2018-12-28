Сети WOG и ОККО 28 декабря снизили стоимость бензина и дизельного топлива на 50 коп./л — 1 грн/л, начав тем самым новый виток обвала розничных цен. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

WOG понизил цены бензинов на 50 коп./л, а ДТ — на 1 грн/л. В этой сети стоимость А-92 опустилась до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, что является минимумом с декабря 2017 г. Стоимость ДТ на станциях WOG впервые с августа 2018 г. опустилась ниже 30 грн/л.

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ОККО, наоборот, снизила цены бензинов на 1 грн/л, а ДТ — на 50 коп./л. А-92 на ОККО предлагается по 28,99 грн/л, А-95 — по 29,99 грн/л (минимум с декабря 2017 г.). Дизельное топливо на АЗС ОККО впервые с сентября 2018 г. подешевело до 30,49 грн/л.

Как сообщалось, последний раз ОККО и WOG снижали цены на АЗС 19 декабря, опустив стоимость бензина на 1 грн/л, а ДТ – на 50 коп./л. На следующий день после этого, 20 декабря, на 1 грн/л опустила цены и группа “Приват”, управляющая крупнейшей в стране сетью АЗС. Снижение поддержали и остальные участинки рынка.

Напомним, розничные цены бензина и ДТ падают с ноября. За два месяца бензин на ОККО подешевел на 5 грн/л, ДТ — на 3 грн/л. WOG за этот период снизил цены бензина на 4,5 грн/л, на ДТ — на 3,5 грн/л.

По словам директора “А-95” Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.