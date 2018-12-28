Мережі WOG і ОККО 28 грудня знизили вартість бензину і дизельного палива на 50 коп/л — 1 грн/л, почавши тим самим новий виток обвалу роздрібних цін. Про це свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

WOG знизив ціни бензинів на 50 коп/л, а ДП — на 1 грн/л. В цій мережі вартість А-92 опустилася до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, що є мінімумом з грудня 2017 р. Вартість ДП на станціях WOG вперше з серпня 2018 р. опустилася нижче 30 грн/л.

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ОККО, навпаки, знизила ціни бензинів на 1 грн/л, а ДП — на 50 коп/л А-92 на ОККО пропонується за 28,99 грн/л, А-95 — за 29,99 грн/л (мінімум з грудня 2017 р.). Дизельне паливо на АЗС ОККО вперше з вересня 2018 р. подешевшало до 30,49 грн/л.

Як повідомлялося, останній раз ОККО і WOG знижували ціни на АЗС 19 грудня, опустивши вартість бензину на 1 грн/л, а ДТ – на 50 коп./л. на наступний день після цього, 20 грудня, на 1 грн/л опустила ціни і група "Приват", що керує найбільшою в країні мережею АЗС. Зниження підтримали й інші учасниці ринку.

Нагадаємо, роздрібні ціни бензину і ДТ падають з листопада. За два місяці на ОККО бензин подешевшав на 5 грн/л, ДТ — на 3 грн/л. WOG за цей період знизив ціни бензину на 4,5 грн/л, ДП — на 3,5 грн/л.

За словами директора "А-95" Сергія Куюна, роздрібні ціни мають потенціал до зниження ще на 2,5 грн/л.