Від кандидатів вимагають вищу освіту і знання правил дорожнього руху, але досвід роботи не обов'язковий. Зарплату обіцяють в районі 350 доларів.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА оголошено конкурс на посади інспекторів з паркування Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів.

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Згідно з оголошенням департаменту на сторінці в Facebook, місто шукає відповідальних людей, яким небайдуже майбутнє і розвиток транспортної інфраструктури Києва.

Вимоги до кандидатів висуваються наступні:

вища освіта з рівнем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи необов'язковий;

знання правил дорожнього руху;

вільне володіння державною мовою.

Кандидатам обіцяють офіційне працевлаштування після проходження конкурсу, зарплату від 10 тис. грн, щорічне зростання заробітної плати від вислуги років, соцпакет і кар'єрний ріст.

У функціональні обов'язки нових паркувальників будуть входити:

інспектування вулиць і виявлення порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів;

фіксація порушень правил зупинки, стоянки, паркування, в тому числі несплати послуг паркування в режимі фотозйомки (відеозапису);

встановлення особи, відповідальної за порушення правил парковки;

винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення за порушення правил парковки;

розміщення на лобовому склі транспортного засобу копії постанови у справі про адміністративне правопорушення або повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності;

внесення інформації про адміністративні правопорушення та винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення в Реєстр адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що порушникам паркування дарували гроші.