Работу системы автономного управления Automatic Riding Assistant было продемонстрировано на примере серийного байка R 1200 GS.

"Двухколесное" подразделение баварского производителя – BMW Motorrad на выставке CES в Лас-Вегасе показал в действии рабочий прототип Электронного Ассистента для байкеров.

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Система Automatic Riding Assistant (ARA) была установлена на серийный мотоцикл BMW R 1200 GS. На видео мы видим, как он без всадника сам кружит по площадке, умело маневрирует, виртуозно исполняет "перекладку" из стороны в сторону и другие специальные приемы.

Разработчики говорят, что цель системы ARA заключается в улучшении динамики и скорости реакции и поддержке райдера в сложных ситуациях. Хотя во время демонстрации байк делает все это сам, предполагается, что система будет работать исключительно с живым пилотом и "руками на руле".

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