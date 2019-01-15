Лише пару місяців назад Skoda відкрила світу нову Scala, яка покликана замінити Rapid і почати нову главу в історії компанії, а зараз чеський автовиробник зосередився на розробці нового покоління Octavia.

Вірогідний дебют новинки очікується вже в 2019 році на автосалоні у Франкфурті - це буде седан з купеподібним профілем, який надасть автомобілю більш спортивного вигляду. При цьому об’єм багажного відділення збільшиться до 600 літрів.

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Розміри нової Octavia, побудованої на оновленій платформі MQB, не повинні сильно змінитися в порівнянні з попередником - для тих, то шукає маленькі автомобілі, є Fabia і Scala, для більшого сегменту і боротьби з Ford Mondeo і VW Passat випускається Superb. Так що Octavia залишиться практичною альтернативою VW Golf.

Стандартною для нової Octavia стане цифрова приладова панель, а також нова інформаційно-розважальна система на 6,5, 8 або 9,2 дюймів залежно від комплектації.

Під капотом новинки очікуються декілька бензинових і дизельних моторів з турбонаддувом, включаючи 1,0-літровий і 1,5-літровий TSI, а також дизельні TDI на 1,6 і 2 літри. Крім того, в розробці – гібридна версія силової установки, яка буде побудована на основі Superb PHEV, що очікується вже цього року з діапазоном пробігу в декілька десятків кілометрів на електротязі.

Нарешті, в 2020 році, слідом за новою Octavia, побачить світ і нова Octavia RS, яка, ймовірно, розвиватиме потужність більш, ніж в 260 к.с.