Только пару месяцев назад Skoda открыла миру новую Scala, которая призвана заменить Rapid и начать новую главу в истории компании, а сейчас чешский автопроизводитель сосредоточился на разработке нового поколения Octavia.

Вероятный анонс новинки ожидается уже в 2019 году на автосалоне во Франкфурте – это будет седан с купеобразным профилем, который придаст автомобилю более спортивный вид, при этом объем багажного отделения увеличится до 600 литров.

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Размеры новой Octavia, построенной на обновленной платформе MQB, не должны сильно измениться по сравнению с предшественником – для тех, то ищет маленькие автомобили, есть Fabia и Scala, для большего сегмента и борьбы с Ford Mondeo и VW Passat выпускается Superb. Так что Octavia останется практичной альтернативой VW Golf.

Стандартной для новой Octavia станет цифровая приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система на 6,5, 8 или 9,2 дюймов в зависимости от комплектации.

Под капотом новинки ожидаются несколько бензиновых и дизельных моторов с турбонаддувом, включая 1-литровый и 1,5-литровый TSI, а также дизельные TDI на 1,6 и 2 литра. Кроме того, в разработке гибридная версия силовой установки, которая будет построена на основе Superb PHEV, что ожидается уже в этом году с диапазоном пробега в несколько десятков километров на электротяге.

Наконец, в 2020 году, вслед за новой Octavia, увидит свет и новая Octavia RS, которая, вероятно, будет развивать мощность более чем в 260 л.с.