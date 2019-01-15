Кроссовер-кабриолет был замечен во время тестов в Германии.

Кабриолет Volkswagen T-Roc будет более доступной версией RR Evoque Cabrio, который так и не снискал себе широкую славу.

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Кросс-купе T-Roc Cabrio по плану должен появиться в 2020 году. Таким образом немецкий производитель будет компенсировать нехватку в своей модельной гамме нескольких двухдверных моделей, снятых с производства, включая Eos, Golf Cabriolet и Beatle.

Фото: Volkswagen T-Roc Cabrio / Volkswagen

Компактный четырехместный автомобиль на шпионских фото выглядит не слишком высоким, да и клиренс мог бы быть большим, однако T-Roc заменит собой сразу несколько моделей, поэтому это изначально был компромисс качеств.

По предварительным данным, кабриолет получит не только знакомые, но и новые двигатели. К первой категории относятся двухлитровый турбодизель с системой мягкого гибрида, полуторалитровый TDI и бензиновый гибрид 1.5 TSI BlueMotion.

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