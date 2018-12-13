Український всюдихід, створений волонтерами з Півдня.

Армійський всюдихід української розробки являє собою відкрите баггі. У Нацгвардії вирішили його перевірити у день День Сухопутних військ України – 12 грудня.

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Українські військові провели порівняльний тест-драйв українського баггі і популярного американського позашляховика HMMWV, відомого в народі, як Хаммер. У прохідності наш легкий всюдихід не осоромився перед суперником.

Інформації про автомобіль та його творців вкрай мало. Машина оснащена 2,5-літровим турбодизелем потужністю 99 к.с. По трасі авто може рухатись зі швидкістю до 145 км/год, а на пересіченій місцевості – до 110.

Баггі може перевозити до однієї тонни вантажу, тож її можна переобладнувати й дооснащувати різноманітним озброєнням та приладами. У салоні крісла для 4 пасажирів, включно з водієм.



Нацгвардія повідомляє, що український баггі забезпечує дуже швидку посадку і висадку бійців, а також дозволяє легко вести вогонь на 360 градусів.

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