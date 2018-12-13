Складні погодні умови у вигляді сильного снігопаду змушують вживати відповідних заходів. Патрульна поліція обмежує в’їзд вантажних автомобілів у Київ та обмежує рух вантажної техніки в інших регіонах.

Складні погодні умови склалися у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях, де випадає сніг з утворенням снігового покрову на ґрунті товщиною від 5 до 18 сантиметрів.

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В областях з інтенсивними опадами покриття засніжене та снігова каша. На перевальних ділянках доріг - мокре та місцями засніжене.

Наразі продовжується обмеження руху вантажних транспортних засобів у Київській, Житомирських областях, та часткове обмеження на під'їзді в Київ наступними дорогами:

М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі ;

Н07 Київ-Суми-Юнаківка;

М03 Київ-Харків-Довжанський;

Р03 Південно східний обхід м. Києва;

М-05 Київ-Одеса;

М06 Київ-Чоп;

М07 Київ-Ковель-Ягодин.

Проїзд іншими автомобільними дорогами загального користування забезпечено.

Просимо всіх учасників дорожнього з розумінням ставитися до введення обмежень на рух транспортних засобів, дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки.