Прокуратура Київської області припинила нелегальну діяльність семи автогазозаправних пунктів на території Ірпінського району. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними правоохоронців, на АГЗС в Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі та в Ірпені продавали скраплений газ без відповідних документів. Порушено справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Триває досудове розслідування.

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Київська область є національним лідером за кількістю нелегальних газових АЗС. Додатковий імпульс збільшенню мережі нелегальних АЗС у 2017 році дала програма Київської мерії з ліквідації близько 350 незаконних об'єктів, багато з яких перебралися в область. За оцінками "Консалтингової групи А-95" на даний момент кількість таких точок досягає 500 одиниць. Влада Київської області неодноразово заявляла про намір почати боротьбу з цим явищем, проте видимих успіхів досягнуто не було.

У жовтні 2018 року Генеральна прокуратура України ініціювала масштабну операцію по боротьбі з незаконними пунктами продажу нафтопродуктів та скрапленого газу, в результаті чого в ряді областей регіональними прокуратурами були відкриті "гарячі телефонні лінії" та розпочато перевірки автозаправної інфраструктури.

За оцінками Нафтогазової асоціації України, близько 30-50% скрапленого газу реалізується в Україні в 2018 р. на АЗС, не мають дозвільних документів та без касових апаратів. У країні налічується мінімум 1,5 тис. АЗС без необхідних документів і реалізується близько 40 тис. т палива на місяць без податкового обліку.

Нагадаємо, що нелегальні газові АЗС можуть продавати газ побутового призначення. Головна відмінність від автомобільного – ступінь очищення і менша вартість, так як при його ввезенні не потрібно платити акциз.