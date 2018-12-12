Голова комітету Верховної Ради Ніна Южаніна розповіла про зміни, які будуть стосуватись розмитнення автомобілів.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбук. "Спільно зі спеціалістами Міністерства фінансів підготували ряд змін до Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів, - пише Ніна Южаніна. - Ці зміни перш за все мають вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів, щодо яких здійснюється митне оформлення.

Втручання в методику визначення митної вартості транспортних засобів спричинило створення величезних черг на митницях і створило перепони для власників авто з іноземною реєстрацією для розмитнення своїх авто якомога скоріше у пільговий період".

За словами Южаніної, після прийняття змін митна вартість автомобіля не буде коригуватись працівниками ДФС, якщо особа, яка здійснює митне оформлення авто, надасть офіційні документи, котрі підтверджують заявлену вартість транспортного засобу, зокрема банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країни відправлення.

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В іншому випадку митні органи матимуть право перевірити достовірність заявленої вартості авто. Перевірка базуватиметься на інформації про вартість аналогічного транспортного засобу в країні останньої реєстрації авто.

У випадку, коли вартість авто, щодо якого здійснюється митне оформлення, дорівнює або є вищою за нижню межу діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена митна вартість не коригуватиметься. Якщо нижчою – митна вартість авто встановлюватиметься не вище рівня нижньої межі такого діапазону.

"Вкотре звертаюся до виконавців норм Закону №2611, - говорить Ніна Южаніна: всі додаткові вимоги, так само, як і завищена вартість брокерських послуг, означатимуть невиконання закону та саботаж, який мають розслідувати антикорупційні органи.

Це моє останнє втручання в процес виконання законодавчих норм, – далі лише викриття осіб та їхніх протиправних дій".

Нагадаємо, що в Україні розмитнили тисячу "євроблях".