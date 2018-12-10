За інформацією Державної фіскальної служби України в Україні за новими правилами вже розмитнили понад тисячу автомобілів.

Чернівецька митниця ДФС здійснила митне оформлення тисячного автомобіля на "єврономерах". Це був легковий транспортний засіб марки "Nissan Qashqai +2" 2011 року випуску. Його митна вартість становила понад 194,6 тис грн. До держбюджету громадянин сплатив майже 87,9 тис грн, з яких добровільно сплачена сума в 8500 грн через недотримання строків та умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

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Загалом за даними прес-служби Державної фіскальної служби України з 26 листопада по 10 грудня 2018 року, тобто з моменту першого оформлення транспортного засобу на іноземній реєстрації за новими правилами, до бюджету перераховано 65,8 млн грн.

Митне оформлення автомобілів, які були ввезені в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здійснено 19 митницями. Найбільшу кількість автомобілів оформлено Чернівецькою митницею (438 одиниць) та Волинською митницею (260 одиниць).

Слід зазначити, що при митному оформленні 824 транспортних засобів, щодо яких порушені строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, сплачено 7 млн грн. Ці кошти сплачені фізичними особами, які є власниками такого транспортного засобу або уповноважені розпоряджатися ними та декларувати такі транспортні засоби, коштів у сумі, що дорівнює розміру 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн).

Нагадаємо, що за різними даними в Україні зараз знаходиться від одного до трьох мільйонів "євроблях". Якщо розмитнення триватиме такими ж самими темпами, як зараз (тисяча автомобілів за два тижні) то для легалізації усіх авто знадобиться від 40 до 120 років.