У ніч на 9 грудня у Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин.

На вулиці Старобориспільській патрульна Toyota Prius протаранила поліцейський автомобіль Hyundai. Після зіткнення Prius вилетів на тротуар і в'їхав у дерево. За наявною інформацією, поліцейські не постраждали.

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Першою на місці події виявилася знімальна група Еспресо. Їм патрульні поліцейські заборонили підходити ближче ніж на 100 метрів до місця аварії, а також закривали своїми тілами розбиті авто.

Журналісти з цього приводу висловили здивування, так як в аварії ніхто не постраждав, а дії представників ЗМІ були законними. Обставини, при яких відбулося зіткнення поліцейських автомобілів, поки уточнюються.