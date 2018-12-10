Нова причина для зупинки авто співробітниками поліції – воєнний стан. Втім не тільки поліцейським тепер надано право зупиняти автомобілі, перевіряти документи та проводити огляд.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що передбачає надання відповідним органам державної влади додаткових повноважень з тимчасовим обмеження конституційних прав громадян.

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Тому водіям слід бути готовими до можливого дискомфорту в умовах воєнного стану. Зокрема на час дії воєнного стану передбачено можливість заборони громадянам права на пересування та перебування в певних місцях, встановлення певних режимів в’їзду чи виїзду, а також заборона руху транспортних засобів.

При цьому, передбачено право перевіряти у громадян, а тому числі водіїв, документи, а в разі потреби проводити огляд транспортних засобів, особистих речей та багажу.

Зазначені права надано не лише поліцейським, а й військовим, прикордонникам та митникам. Тобто всі ці силові структури мають право зупиняти автомобілі, перевіряти документи та проводити огляд авто і речей.

При цьому, законом не передбачено конкретної процедури зупинки транспортних засобів та спілкування з водіями в умовах військового стану. У разі невиконання вимог правоохоронців, останні мають право вилучати у громадян відео- і аудіоапаратуру та засоби зв’язку.

Закон діє лише на території Вінницької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Одеської, Харківської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В інших областях зупинка транспортного засобу повинна здійснювались поліцією у чіткій відповідності із 10 підставами згідно статті 35 Закону “Про поліцію”.