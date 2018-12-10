На сайті американського виробника електромобілів з’явилась можливість офіційно замовити авто в Україну.

“Після двох років перемовин, Україну внесли в список для можливості замовлення Tesla Model 3! Тепер не треба вибирати Польщу, як найбільш сусідню країну!”, – пишуть у FB прихильники марки.

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Тепер можна не користуватись послугами посередників, а самостійно резервувати авто на сайті. Щоправда, нововведення стосується лише Model 3.

Завдяки відсутності ПДВ на електромобілі в Україні, можна зекономити 10204 євро і ціна Model 3 з найбільшою батареєю буде 48 595 євро., В США такий електромобіль коштує 65 тис. дол. (перед податковими пільгами).

На жаль, доки в Україні немає офіційного представництва Tesla, електромобілі будуть доставляти в найближчий сервісний центр, що знаходиться в місті Тілбург, Нідерланди. Звідти забрати його доведеться самостійно.